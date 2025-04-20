«Вообще не задевает»: Валерия высказалась о хейтерах, критикующих ее внешний вид

Валерия высказалась о хейте в Сети.

Певица призналась, что регулярно получает негативные комментарии от недоброжелателей по поводу ее внешнего вида: многим не нравится, что она примеряет на себя яркие и нестандартные образы и указывают ей на возраст.

Валерия заявила, что уже привыкла к хейту, поэтому злые высказывания и оскорбления в свою сторону ее никак не задевают. Кроме того, артистка не исключает, что ей иногда самой не нравится, как смотрятся образы с экрана телевизора

«Хочется удивлять, но где-то, возможно, был перебор, где-то случился недобор. Смотришь в зеркало — вроде хорошо, а на экране — не то... Всегда, что бы я ни надела, обязательно парочка таких комментариев найдется… Вообще не задевает. Я уже знаю среднестатистический образ человека, который это пишет. Это не пишут молодые девушки. Это пишут дамы моего возраста или постарше», — призналась певица в беседе с Лерой Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион»

Гости программы Сосо Павлиашвили и Стас Пьеха предположили, что хейтеры являются несчастными людьми, у которых не сложилась жизнь, а из-за негатива они самоутверждаются. Они считают, что нет смысла бороться с комментаторами, поэтому их лучше сразу блокировать.

Ранее мы писали о том, что Валерия вспомнила о побеге из дома и разводе с Александром Шульгиным.