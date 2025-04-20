«Такой новогодний подарок»: Валерия вспомнила о побеге из дома и разводе с Александром Шульгиным

Валерия откровенно рассказала про развод с Александром Шульгиным.

Звездная пара поженилась в 1993 год, а в 2002-м Валерия ушла от супруга после получения развода. Артистка пошутила, что развод стал неприятным подарком для ее родных и близких, так как с мужем они расстались зимой перед праздниками.

«Я уже была на пороге развода… Подарок? Ну, развод. Заявление о разводе неприятным презентом могло быть. Это было на Новый год, такой новогодний подарок», — пошутила Валерия.

Певица вспомнила о том дне, когда ей удалось уйти от Александра Шульгина: она сбежала из дома и направилась к ближайшей дороге ловить попутчика. Одна из проезжающих машин остановилась возле Валерии, после чего водитель сразу же отвез ее в травмпункт. Однако помощь ей казывать не хотели, лишь посоветовали отправиться в пункт по месту прописки.

«Я прописана была в Москве, а жили мы в Крекшино. Однажды мне чудом удалось от него вырваться. Побежала к дороге, меня кто-то подвез, я у первого попавшегося травмпункта остановилась. Захожу такая — вся в синяках, черная. И мне говорят: "Где прописаны? В Москве? Тогда вам надо ехать по своему адресу, на Автозаводскую", — разоткровенничалась Валерия в шоу «Секрет на миллион».

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