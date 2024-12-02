«Вообще не воспринимает советов»: Алена Водонаева пожаловалась на сына, который ее не слушает

Телеведущая Алена Водонаева откровенно рассказала об отношениях с сыном. В беседе с журналистами экс-участница реалити-шоу «Дом-2» призналась, что подростковый период 14-летнего Богдана дается ей нелегко, поскольку мальчик не хочет слушать ни мать, ни отца. Об этом сообщает The Voice и публикует соответствующие кадры.

По словам знаменитости, она испытывает трудности с воспитанием сына из-за его «становления».

«Проблемы, конечно, есть. Становление характера, ломается характер, гормоны. Мальчик перестал быть мальчиком. Он становится мужчиной, уже басом разговаривает. Очень тяжело сейчас. Вообще не воспринимает советов, он все знает сам, и это, конечно, сложно и больно», — поделилась Алена Водонаева.

Экс-участница «Дома-2» также рассказала, что Богдан связался с плохой, по ее мнению, компанией ребят, у него сейчас проблемы с учебой и он ничем не хочет заниматься. При этом Алена Водонаева уверена, что через это проходят все подростки и такой период надо просто пережить.

«Это классика. Но мы все здесь стоим, нормальные, взрослые, здоровые ментально и физически. Надо просто это пережить. Сил всем родителям, у которых дети сейчас проходят пубертатный период», — высказалась телеведущая.

Напомним, Алена Водонаева дважды была замужем. Первым супругом знаменитости стал бизнесмен Алексей Малакеев, с которым она прожила с 2009 по 2011 год и официально развелась через два года. У пары есть 14-летний сын Богдан. В 2017 году телеведущая вышла замуж во второй раз за диджея и музыканта Алексей Комов (известный как Zeskullz), однако супруги развелись после двух лет брака.

Ранее мы писали о том, что Алена Водонаева появилась на публике с новым мужчиной.