Загадочный поклонник: Алена Водонаева появилась на публике с новым мужчиной

Алена Водонаева обычно не делится подробностями своей личной жизни. Однако 42-летняя знаменитость любит выходить в свет с загадочными поклонниками. На дне рождения сайта Woman.ru, который посетила корреспондент сайта «Страсти», телеведущая появилась с неизвестным мужчиной.

Для выхода в свет Водонаева выбрала элегантный образ — белое шифоновое платье с длинными рукавами и жемчужными пуговицами. На руки Алена надела атласные перчатки.

Телеведущая появилась с загадочным незнакомцем: молодым мужчиной с длинными белокурыми волосами. Он держал звезду за руку.

Алена не объяснила, с кем пришла на мероприятие. Она отказалась от общения с прессой.