Загадочный поклонник: Алена Водонаева появилась на публике с новым мужчиной
© Фото: сайт «Страсти»
Алена Водонаева обычно не делится подробностями своей личной жизни. Однако 42-летняя знаменитость любит выходить в свет с загадочными поклонниками. На дне рождения сайта Woman.ru, который посетила корреспондент сайта «Страсти», телеведущая появилась с неизвестным мужчиной.
Для выхода в свет Водонаева выбрала элегантный образ — белое шифоновое платье с длинными рукавами и жемчужными пуговицами. На руки Алена надела атласные перчатки.
Телеведущая появилась с загадочным незнакомцем: молодым мужчиной с длинными белокурыми волосами. Он держал звезду за руку.
Алена не объяснила, с кем пришла на мероприятие. Она отказалась от общения с прессой.
Водонаева была дважды замужем. От первого супруга, бизнесмена Алексея Малакеева она родила сына Богдана. В 2013 году пара рассталась. В 2017 году телеведущая вступила в брак с диджеем Алексеем Комовым, но спустя два года супруги развелись.
В январе 2024 года Алена Водонаева вышла в свет с 22-летним спортсменом Григорием Тер-Мкртичаном. На премьере фильма пара держалась за руки.