«Вообще не стареет»: 78-летняя мать Преснякова удивила публику внешностью

78-летняя мать певца Владимира Преснякова удивила моложавой внешностью. Россияне в соцсетях отметили, что женщина не меняется с годами. Ее свежей фотографией поделился сын.

Пресняков показал родительницу в день ее рождения. Елена Петровна улыбалась в объятиях сына и блистала в эффектном наряде. Она была с красивой пышной укладкой и макияжем.

«Моя любимая мама. Как здорово, что Бог мне дал именно тебя! Главное, будь здорова и счастлива. С днем рождения, моя самая нежная, добрая и веселая мамочка», — написал Владимир.

Подписчики певца отметили, что его мать выглядит очень хорошо и будто не меняется с годами.

«Вообще не стареет», «Вечно молодая», «Очень красивая женщина», – пишут в комментариях.

Напомним, что женщина счастлива в браке с супругом – Владимиром Пресняковым-старшим уже 57 лет, а вместе они живут 60 лет! Это одна из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе.

Супруги познакомились в 1965 году, когда проходили прослушивание в Свердловской филармонии. А 1967 года сыграли свадьбу.

Ранее мы писали о том, что что Владимир Пресняков публично признался в чувствах к Полине Гагариной.