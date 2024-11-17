«Человек, который мне очень близок»: Владимир Пресняков публично признался в чувствах к Полине Гагариной

Певец Владимир Пресняков представил масштабное шоу «Выше радуги» на «ВТБ Арене» в Москве. Артист исполнил на сцене свои лучшие хиты, а поддержать его пришла жена Наталья Подольская с детьми и друзья-коллеги. В какой-то момент музыкант удивил публику публичным признанием в чувствах к Полине Гагариной, которая исполнила на концерте его песню. Об этом сообщает StarHit.

Наталья Подольская пришла на шоу супруга вместе с их сыновьями, 9-летним Артемием и 4-летним Иваном. Певица появилась на публике в откровенном платье с глубоким декольте и разрезами по бокам и на юбке. Вместе с мужем артистка спела хиты «Снег» и «Кислород».

Про старшего сына знаменитостей известно, что он уже несколько лет занимается в школе танцев Аллы Духовой «TODES». Младший наследник Владимира Преснякова и Натальи Подольской проявляет интерес к музыкальным инструментам. Иван вышел на сцену во время исполнения отцом песни «Хулиган», что стало для артиста сюрпризом.

Полина Гагарина также приняла участие в концерте Владимира Преснякова, с которым они уже много лет дружат. Говоря о певице, музыкант признался, что испытывает особые чувства к коллеге, которая во всем ему близка.

«Хочу пригласить на сцену свою подружку, человека, который мне очень близок по всему: по юмору, доброте, по тому, как она поет прекрасно, как умеет дружить, любить», — высказался Владимир Пресняков.

Артистка исполнила на шоу песню из репертуара друга «Там нет меня». Кроме того, Владимир Пресняков спел дуэтом с Иваном Чебановым (CHEBANOV) и с солистом группы «Рондо» Александром Ивановым. Также на сцене появилась группа «Иванушки International». Музыкант также исполнил песни «Аэропорты» и «ДНК», которые обычно поет дуэтом с Леонидом Агутиным, который в тот вечер не смог присутствовать на шоу.

Ранее мы писали о том, что Владимир Пресняков после слухов о разводе сына Никиты заявил, что ждет внуков.