«Вообще не ожидала, я его очень люблю»: Агата Муцениеце раскрыла, как ее подставил Филипп Киркоров

Актриса Агата Муцениеце расстроилась из-за вылета из шестого сезона шоу «Маска» на НТВ. Звезда сериала «Закрытая школа» призналась, что не ожидала, что ее раскроет ее друг Филипп Киркоров. Об этом сообщает StarHit.

16 февраля на НТВ состоялась премьера второго сезона музыкального шоу «Маска». Первой на проекте потерпела поражение Агата Муцениеце, скрывавшаяся в костюме Коровки. Актриса расстроилась, что так быстро вылетела из шоу, поскольку у нее в запасе было еще много интересных номеров. Решающим оказался голос Филиппа Киркорова, который раскрыл артистку, что ее задело.

«Вообще не ожидала, что меня раскроет именно Филипп Бедросович, надеялась до последнего, что он отдаст свой голос за меня. Филипп мой большой товарищ, я его очень люблю, он всегда меня очень поддерживает. Поэтому для меня это было очень неожиданно», — заявила Агата Муцениеце.

Звезда «Закрытой школы» призналась, что участие в проекте было ее давней мечтой. По словам Агаты Муцениеце, ей всегда хотелось попробовать что-то новое и необычное.

«В „Маске“ мне нравится то, что здесь можно научиться чему-то новому. Я, например, никогда не пела на сцене, и для меня это было неким вызовом. Поэтому сразу согласилась принять участие в проекте. Я люблю все новое и интересное», — поделилась актриса.

Напомним, шестой сезон шоу «Маска» стартовал на НТВ 9 февраля. На сцене проекта знаменитости выступают в необычных костюмах, скрывая свою личность, а судьи пытаются раскрыть их. На этот раз кресла жюри заняли Филипп Киркоров, Валерия, Стас Костюшкин, Тимур Родригез и Регина Тодоренко.

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