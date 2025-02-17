«До сих пор простить не может»: звездный адвокат рассказал об обиде Киркорова

Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал, что певец Филипп Киркоров обижен на него из-за возбужденного против него уголовного дела за нанесение легкого вреда здоровью и оскорбление режиссера Марины Яблоковой. Его слова приводит сайт «Страсти».

«В свое время, когда Филипп Киркоров ударил Марину Яблокову на премии „Золотой граммофон“, я представлял ее интересы и добился возбуждения уголовного дела в отношении Киркорова. Он мне до сих пор это простить не может, и, как мне кажется, на эту тему рефлексирует до сих пор», — поделился защитник.

Жорин уточнил, что его догадки по поводу обиды исполнителя хита «Цвет настроения синий» подтвердились на открытии одного из ресторанов Тимати несколько лет назад. Адвокат заявил, что в числе гостей мероприятия оказался Киркоров, который не упустил возможность поиронизировать на тему судебного разбирательства.

«Пару-тройку лет назад Тимати открывал какой-то ресторан и пригласил меня на это мероприятие, туда же пришел Киркоров. Когда я уже уходил, и Филипп меня увидел на выходе, он, якобы не замечая, громко произнес: «Эх, сейчас бы какую-нибудь бабу избить», — вспомнил он.

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