«Вообще не хотела»: Виктория Дайнеко отправила на съемки ТВ-шоу девятилетнюю дочь, которую скрывала

Певица Виктория Дайнеко больше не скрывает единственную дочь. С ее рождения артистка старалась ограждать ее от публики и не выходила с ней в свет. Но, повзрослев, девочка сама попросила маму перестать ее прятать и захотела принять участие в телевизионном шоу.

Много лет Виктория не раскрывала даже имя наследницы, и только в 2024 году она призналась, что дочь зовут Елизавета. А недавно Дайнеко рассекретила и ее внешность, когда согласилась на съемки телепередачи «Секретный артист». По правилам проекта, гости должны угадать, родственник какой знаменитости выступает перед ними. А так как Лизу до этого никто не видел, узнать про ее маму было непросто.

В личном блоге уже после эфира Виктория рассказала, что до последнего не хотела соглашаться на съемки, но дочь настояла. Оказалось, что ей очень нравится медийность.

«Как вы поняли, я сдалась. Поначалу я вообще не хотела, чтобы дочь как-то находилась в медиапространстве, но с первого класса ей стало всё это интересно, и она обижалась на меня за то, что я ее не хочу публиковать, и бесконечно уговаривала», - поделилась Дайнеко.

По словам артистки, Елизавета пела в первый раз на сцене. Но, несмотря на это, певица считает, что она хорошо справилась.

Ранее Виктория Дайнеко рассказала о предстоящей свадьбе.