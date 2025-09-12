«Вообще не до этой шумихи»: Татьяна Буланова обратилась к Алле Пугачевой

Певица Татьяна Буланова призналась, что посмотрела первое за три года интервью Аллы Пугачевой и услышала ее совет «не убирать» завирусившийся в Сети «непрофессиональный» балет.

Исполнительница хита «Ясный мой свет» заверила, что состав из трех полюбившихся публике танцоров продолжит выступать с ней на концертах.

«Да, я видела. Но, если честно, как-то мимо меня прошло. Да я в принципе, и не собиралась никого убирать! Сейчас столько работы, что вообще не до этой шумихи. Наш гастрольный график забился еще год назад», — рассказала Буланова в беседе со StarHit.

Говоря о Пугачевой, певица призналась, что никогда близко не общалась с ней. Она также скромно заверила, что не претендует занять освободившуюся после «Мадам Брошкиной» нишу.

«Ну что вы, это место заняла Надежда Кадышева! Я не скромничаю, у меня свое место. И вообще у нас в стране много прекрасных и ярких артистов», — сказала Татьяна.

Ранее Алла Пугачева заявила об обиде на Игоря Николаева и нежелании общаться, так как он не упомянул ее на своем концерте. По мнению Пугачевой, Николаева попросили не говорить о ней и Наташе Королевой, и он согласился. Артистка призналась, что она бы не предала их дружбу.