«Воображуля»: Павел Прилучный решил повести дочку в салон красоты

Павел Прилучный показал подписчикам в соцсетях, как проводит время с дочкой. Актер отвел Мию на гимнастику, а потом повез в салон красоты, где девочке сделали маникюр.

Недавно Прилучный и его молодая жена Зепюр Брутян вернулись после отпуска на Мальдивах. Семейная пара отправилась в путешествие вместе с общим сыном и детьми Павла от бывшей супруги.

Несмотря на развод с Агатой Муцениеце, актер все равно старается посвящать как можно больше свободного времени Мие и Тимофею. Накануне он отвел дочь на гимнастику. Девочка уже научилась выполнять переворот в воздухе.

После занятия отец с Мией отправились в салон красоты. Малышке сделали маникюр, и она с кокетливым выражением лица оценила новые ногти.

«Воображуля моя», – прокомментировал Прилучный.

Ранее мы писали, что активисты из движения «Братство Морозов – Златоуст» требуют оштрафовать Алексея Щербакова на пять миллионов рублей. По их мнению, комик слишком часто прибегает к использованию ненормативной лексики во время выступлений.