Mash: комика Алексея Щербакова требуют оштрафовать на 5 млн рублей из-за мата

Комика Алексея Щербакова требуют оштрафовать на 5 млн рублей из-за мата, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На комика Алексея Щербакова написали жалобу общественники из движения «Братство Морозов — Златоуст». Активисты ознакомились с выступлениями юмориста в Сети и заявили, что Щербаков слишком часто использует на своих концертах нецензурную лексику и оскорбляет человеческое достоинство.

В качестве наказания активисты потребовали оштрафовать комика на 5 миллионов рублей, удалить все его выступления из Сети, а также 88 раз зачитать решение суда в своих соцсетях. Почему именно столько раз Щербаков должен повторять приговор, не уточняется.

Сам комик пока никак не комментирует заявление в свой адрес.

Ранее мы писали о том, что певица Мия Бойка совершила преступление в Дубае во время съемок клипа. Знаменитость вторглась на частную территорию, которая была ограждена.