«Одна из моих самых любимых стран»: Ксения Бородина улетела из России вместе с возлюбленным

Телеведущая Ксения Бородина улетела из Росси вместе с возлюбленным, участником реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон» Николаем Сердюковым. Знаменитость сообщила об этом в личном блоге и поделилась кадрами с отдыха.

«Мы вчера улетели на отдых в одну из моих самых любимых стран, где тепло даже в октябре. Да, мы в Турции», — рассказала Ксения Бородина.

Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» также опубликовала в соцсети кадры из аэропорта и показала виллу, на которой они остановились с избранником. Ксения Бородина отметила, что в отеле с виллами «современные интерьеры».

Напомним, летом знаменитость рассекретила свой новый роман с участником реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон» Николаем Сердюковым. Пара активно публикует в Сети совместные фото и видео и демонстрирует свои отношения, из-за чего Ксения Бородина столкнулась с потоком негатива и критики в свой адрес. Однако телеведущая утверждает, что мнение окружающих «не сможет повлиять» на нее. Недавно бывшая ведущая «Дома-2» впервые вышла в свет с возлюбленным и ответила, когда свадьба.

Ранее сообщалось о том, что Ксения Бородина публично обратилась к Николаю Сердюкову.