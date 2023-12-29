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12:45, 29 декабря 2023
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Вонючая компания: артист Юрий Назаров объяснил, из-за чего Пугачева переменила отношение к россиянам

Артист Юрий Назаров счел важным влияние плохой компании на поведение Примадонны .

Вонючая компания: артист Юрий Назаров объяснил, из-за чего Пугачева переменила отношение к россиянам

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алла Пугачева регулярно появляется вместе с артистами-русофобами. Такого рода компания отразилась на поведении самой Примадонны, считает актер театра и кино Юрий Назаров.

86-летний народный артист России, сыгравший более 300 ролей в кинематографе, в беседе с сайтом aif.ru высказался о нынешней компании Пугачевой. Актер, со свойственными ему прямотой и сарказмом, сравнил окружающих Примадонну людей с известной всем дурно пахнущей субстанцией. Назаров допустил, что находясь с таким людьми, исполнительница сама стала им подобна. В пример он привел другую компанию, которая, наоборот, делает честь быть в ней.

«Я знаком с разными россиянами. Михайло Васильевичем Ломоносовым, Александром Сергеевичем Пушкиным, Фёдором Ивановичем Тютчевым – масса у меня таких знакомств. И вот это тесное с ними знакомство не позволяет мне относиться к русскому народу как к быдлу. Как не позволяет и общаться с теми, кто нас быдлом считает», — заявила артист.

Ранее композитор Микаэл Таривердиев запретил Пугачевой исполнять песни из «Иронии судьбы». Ему не понравилась манера исполнения Примадонны.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Источник:aif.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Алла Пугачева
Юрий Назаров
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