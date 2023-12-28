Композитор Таривердиев запретил Пугачевой исполнять песни из «Иронии судьбы»

Композитор Микаэл Таривердиев, создавший музыку к культовому новогоднему фильму «Ирония судьбы или с легким паром», запретил Алле Пугачевой исполнять его композиции.

После премьеры комедии в 1975 году артистка никогда не исполняла песни, прозвучавшие в комедии. Она признавалась, что работа над записью была непростой, приходилось делать по десять дублей и переосмыслять каждую композицию. По некоторым данным, Пугачева долгое время не хотела разглашать секрет о том, что это поет не Барбара Брыльска.

«Если все эти дубли прослушать, раз 30, наверное, я спела, и все по-разному, можно было бы целый диск выпустить»,- приводит Kp.ru воспоминания Пугачевой.

При этом во время репетиции в «Останкино» перед премьерой между Аллой Борисовной и Таривердиевым произошел конфликт. Артистка начала исполнять песню по-своему и отказалась вернуться к изначальному варианту автора. Вполне возможно, Пугачева решила таким образом отомстить создателям фильма за многочисленные дубли.

«Ее манера пения крайне не понравилась автору»,- вспоминал режиссер Эльдар Рязанов, отметив также трудные характеры обоих.

В итоге Таривердиев запретил Пугачевой исполнять песни из фильма, поэтому на премьере вместо живого исполнения была фонограмма. На что певица обиделась.

Ранее мы писали, что народный артист РСФСР Василий Ливанов сравнил уехавшую из России 74-летнюю Аллу Пугачеву с «мыльным пузырем» российской эстрады и заявил, что обсуждение этой артистки вообще не стоит его внимания.