«Вон отсюда!»: Владимир Минин унизил Надежду Бабкину из-за непотребного вида

Певица Надежда Бабкина призналась, что у нее есть неприятное воспоминание, связанное с хормейстером Владимиром Мининым. В студенческие годы он выгнал ее из кабинета за непотребный вид.

По словам артистки, ее встреча с Мининым состоялась после того, как она привезла из первой гастрольной поездки вещи из Польши. Когда ее вызвали к ректору, она надела черные сапоги-чулки, красную лакированную юбку, желтую блузку и дополнила образ кудрявым париком. Однако наряд Бабкиной наставник не оценил.

«При виде этакой красоты Владимир Николаевич как закричал: „Вон отсюда! Я Бабкину вызывал! А это что за… Вон!“ Я вылетела из его кабинета как пуля. В приемной стянула парик с головы, смыла косметику, шаль какую-то на плечи набросила и через полчаса снова явилась к Минину», — поделилась певица в личном блоге.

Впрочем, Владимир Минин довольно быстро успокоился, лишь пожурил артистку и сказал собирать студенческую агитбригаду для поездки в Краснодарский край. После этого они вместе прошли через многое, и сейчас Бабкина до сих пор отзывается о наставнике только с теплом и благодарностью.

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