«Что-то явно пошло не так»: Надежда Бабкина потратила более миллиона рублей на неудачную пластику

Как отметила специалист, пластика требует поддержки и ухода, поэтому Надежда Бабкина проводит немало времени в кабинете косметолога. Мезотерапия, ботулинотерапия, фотоомоложение, филлеры – эти процедуры наверняка стали основными в деле поддержания молодости и красоты.

Однако, по мнению доктора Золотаревой, все эти ухищрения вместе с последней подтяжкой лица не позволили достичь заполненности средней зоны лица, чем обычно всегда славится глубокий лифтинг. В результате у артистки явно пропали скулы, а само лицо смотрелось достаточно плоским. Этот нюанс и подтолкнул Надежду Георгиевну к агрессивной косметологии.