«Что-то явно пошло не так»: Надежда Бабкина потратила более миллиона рублей на неудачную пластику
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Певица Надежда Бабкина привлекла к себе внимание изменившейся внешностью. Поклонники отметили у 74-летней артистки внезапно появившуюся одутловатость лица, излишний объем в области щек и асимметрию верхней губы. Преображение Надежды Бабкиной специально для сайта «Страсти» прокомментировала пластический хирург Наталья Золотарева.
«Артистка, собственно, никогда и не скрывала, что всегда дружила с косметологами и хирургами. За звездой в последние годы точно стоят блефаропластика, которая позволяет держать взгляд открытым, подтяжка full face, что убрала морщины. А вот отсутствие двойного подбородка и оплывшего овала – это, скорее, заслуга платизмопластики, то есть операции на главной мышце шеи»
Наталия Золотарева
Врач, пластический хирург, кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургии
Как отметила специалист, пластика требует поддержки и ухода, поэтому Надежда Бабкина проводит немало времени в кабинете косметолога. Мезотерапия, ботулинотерапия, фотоомоложение, филлеры – эти процедуры наверняка стали основными в деле поддержания молодости и красоты.
Однако, по мнению доктора Золотаревой, все эти ухищрения вместе с последней подтяжкой лица не позволили достичь заполненности средней зоны лица, чем обычно всегда славится глубокий лифтинг. В результате у артистки явно пропали скулы, а само лицо смотрелось достаточно плоским. Этот нюанс и подтолкнул Надежду Георгиевну к агрессивной косметологии.
«Невооруженным глазом видно, что средняя зона и губы были скорректированы филлерами на основе гиалуроновой кислоты. Однако что-то явно пошло не так. На том самом пресловутом видео, что вызвало шумиху и негативные комментарии, видно, что щеки знаменитости слишком уж раздулись, а глаза, по сравнению с ними, кажутся узкими щелочками. Отсюда и фраза одного из подписчиков: «Неужели лицом в улей случайно рухнула?»
Наталия Золотарева
Врач, пластический хирург, кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургии
Как пояснила врач, молодость – это про наполненность лица, про его объем. Но избыток гиалуроновой кислоты может привести к выраженной отечности, что и случилось в этот раз с Бабкиной.
«Эти щечки-яблочки вызывают ощущение, что человек перестает видеть свои ноги из-за огромных «холмов» под глазами. А также они говорят о штампованной косметологии «кому за пятьдесят» от не самого квалифицированного специалиста. К сожалению, это тот самый случай, когда филлеры утяжеляют лицо, напротив, крадя молодость, к которой так стремится певица. Эффект привлекательного и ухоженного лица попросту отсутствует»
Наталия Золотарева
Врач, пластический хирург, кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургии
По словам медика, сейчас главенствует современный тренд эстетической хирургии и косметологии – естественность и натуральность. Но в данной ситуации специалист, работавший с Бабкиной, его не придерживался, а потому произошедшие изменения во внешности любимой артистки вызвали лишь негативный отклик у зрителей.
Доктор Золотарева полагает, что подтяжка и блефаропластика обошлась Бабкиной где-то в миллион рублей. Косметологические процедуры не такие дорогие – от силы 100 тысяч рублей. Однако именно последние удешевили ее внешность – с миллиона на 300 тысяч рублей.
«В итоге хорошая работа пластического хирурга была опошлена. Однако все можно исправить при наличии средств и желания. Надежду легко приведет в нормальный вид микротоковая терапия. Крайняя мера – гиалуронизада, вещество, которое растворяет филлеры гиалуроновой кислоты. Этот кейс может стать уроком для многих женщин, которые стремятся сделать лицо, «как у…». Храните свою индивидуальность и выбирайте грамотного хирурга или косметолога, который только подчеркнет, а не перечеркнет природный облик»
Наталия Золотарева
Врач, пластический хирург, кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургии