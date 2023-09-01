Волшебные руки: Наташа Королева преобразилась благодаря Киркорову

Певица Наташа Королева появилась на концерте «День знаний со звездами в Кремле» в розовом платье из коллекции сына Киркорова за 200 тысяч рублей. Напомним, что звездный наследник представил свои наряды, созданные совместно с дизайнером Аникой Керимовой. Об этом сообщает PROZVEZD.

Исполнительница объяснила, что последовала модному барби-тренду и примерила розовое платье. По словам знаменитости, оно было сшито по индивидуальному заказу.

«Это платье для меня, словно родное. Оно, действительно, создано по мотивам рисунка Мартина, которые Аника доработала и дала им жизнь», – поделилась певица.

Поклонники и журналисты отметили, что наряд выгодно подчеркнул фигуру Натальи – ее пышную грудь, осиную талию и стройные ноги. Даже муж Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, не остался в стороне. Он был в восторге.

«Он оценил первым мой образ. Мы вместе приезжали к Анике на финальную примерку», – рассказала звезда.