Волшебные руки: Наташа Королева преобразилась благодаря Киркорову
Наташа Королева примерила платье из коллекции сына Киркорова за 200 тысяч рублей.
© Starface.ru
Певица Наташа Королева появилась на концерте «День знаний со звездами в Кремле» в розовом платье из коллекции сына Киркорова за 200 тысяч рублей. Напомним, что звездный наследник представил свои наряды, созданные совместно с дизайнером Аникой Керимовой. Об этом сообщает PROZVEZD.
Исполнительница объяснила, что последовала модному барби-тренду и примерила розовое платье. По словам знаменитости, оно было сшито по индивидуальному заказу.
«Это платье для меня, словно родное. Оно, действительно, создано по мотивам рисунка Мартина, которые Аника доработала и дала им жизнь», – поделилась певица.
Поклонники и журналисты отметили, что наряд выгодно подчеркнул фигуру Натальи – ее пышную грудь, осиную талию и стройные ноги. Даже муж Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, не остался в стороне. Он был в восторге.
«Он оценил первым мой образ. Мы вместе приезжали к Анике на финальную примерку», – рассказала звезда.
Ранее мы писали о том, как Наташа Королева и Тарзан отметили 20-летие со дня свадьбы в Санкт-Петербурге. В соцсети певица поделилась кадрами с торжества. На снимке артистка предстала в голубом платье с цветочным узором, фате и кружевных перчатках. Тарзан надел для фотосессии военную форму, тем самым исполнив мечту возлюбленной.