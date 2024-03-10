«Волшебная штука»: что подарил Иосиф Пригожин певице Валерии на 8 Марта
© Starface.ru
Певица Валерия накануне 8 Марта предупредила мужа, что выгонит его из дома, если он подарит ей очередную сковородку или кастрюлю. Продюсер Иосиф Пригожин прислушался к супруге и купил ей фен, от которого звезда пришла в восторг.
Артистка призналась, что однажды супруг подарил ей хлебопечку, и она до сих пор стоит без дела. Валерия ей практически не пользуется.
Другим подарком Пригожина был отпариватель. К нему Валерия тоже не прикасалась. Но зато помощница по дому в восторге от нового аппарата.
В этом году продюсер постарался и даже решил вручит жене презент на неделю раньше праздника.
«Он мне подарил потрясающий фен-стайлер. Волшебная штука. Я сказала: „Любимый, это то, что надо!“ Я его не просила. Видимо, он был в магазине, где ему порекомендовали очень сильно, и он прислушался. Я очень рада», — рассказала певица в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
Фены Пригожин закупил оптом для всех знакомых женщин. За это продюсеру дали в магазине скидку.
Ранее певица Валерия призналась, что хочет много внуков. Артистке доставляет удовольствие заниматься с малышами.