«Волосы вот уже 6 лет не светлеют»: Рита Дакота рассказала о необычном последствии беременности

Певица Рита Дакота, воспитывающая 6-летнюю дочь, откровенно рассказала о последствиях своей беременности. В личном блоге артистка призналась, что после рождения ребенка у нее изменился цвет волос.

«У меня после рождения Мии волосы из блонда стали прям темно-русыми, почти каштановыми. И обратно вот уже 6 лет не светлеют», — поделилась Рита Дакота.

Знаменитость также задалась вопросом, как исправить это, и спросила у подписчиков, кто сталкивался с подобными последствиями беременности. Также Рита Дакота опубликовала в соцсети фото до беременности и актуальные снимки и предложила поклонникам сравнить цвет корней ее волос на кадрах и спросила, какой она нравится им больше — «версии 2016 или 2024». Певица добавила, что после родов ее волосы стали более прямыми и редкими.

Напомним, Рита Дакота состояла в браке с экс-солистом группы «БиС» Владом Соколовским с 2015 по 2018 год. У пары есть 6-летняя дочь Мия. В 2023 году артистка вышла замуж за блогера Федора Белогая. Недавно знаменитость призналась, что готова снова стать мамой и планирует беременность в следующем году.

Ранее сообщалось о том, что уехавшая в США Рита Дакота рассказала, вернется ли в Россию.