Уехавшая в США Рита Дакота рассказала, вернется ли в Россию

Популярная певица Рита Дакота, улетевшая в ноябре минувшего года вместе с семьей в США, рассказала, планирует ли возвращаться в Россию. Публикация на эту тему появилась в микроблоге звезды.

Известно, что артистка обосновалась в Лос-Анджелесе, где совсем недавно ее дочь Мия от Влада Соколовского пошла в школу. Эта новость сподвигла поклонников Риты на мысль о том, что исполнительница решила остаться за границей насовсем.

Тем не менее переживания фанатов оказались напрасны, поскольку певица поспешила заверить, что не планировала бросать соотечественников. Она объяснила, что в Лос-Анджелесе спасается от российских холодов, а выбор направления обусловлен возможностью совмещать отдых с обучением.

«Мы приняли решение теперь зимовать вместо Бали тут, в ЛА. Из-за возможности учиться, а не просто греть жопку у океана. Мы и раньше всю зиму (а иногда и 4-5 месяцев) проводили вне дома. Просто теперь сменили место с Бали на ЛА», - написала Дакота.

Ранее Рита Дакота сообщила о скорой встрече с солистом группы Aerosmith.