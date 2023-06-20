«Волосы отвалились»: дочь тяжелобольной Анастасии Заворотнюк встревожила фанатов новостями

На днях модель Анна Заворотнюк неожиданно вернулась в Москву из Дубая, несмотря на то, что была дома еще совсем недавно. Причину своего приезда она раскрывать не стала. Однако многие поклонники подозревают, что билеты на самолет артистка могла купить только из-за тяжелобольной матери, о состоянии которой нет никакой информации.

Как и другие родственники, Анна старается не говорить о звезде «Моей прекрасной няни». Она не скрывает, что проводит в столице время с родственниками, но именно маму не показывает. Вместо этого она рассказывает поклонникам о своем досуге в России и планах приобрести недвижимость. Недавно же она отправилась в салон красоты, чтобы немного освежить цвет волос, и поделилась шокирующей историей.

Оказалось, что как-то Заворотнюк практически лишилась волос из-за того, что подобрала непрофессионального мастера. В парикмахерской ей стали осветлять пряди, но, когда сняли фольгу, она увидела, что ее длинные локоны превратились в «белую вату». «Волосы отвалились под каре», - пожаловалась Анна. После этого она больше не экспериментировала и предпочитала отдавать немалые деньги, но за хорошую работу.

Ранее Анна Заворотнюк показала кадры из дома, сделанные во время семейной прогулки.