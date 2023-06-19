С палками, но на каблуках: дочь слила в Сеть кадры из дома Заворотнюк и фотографии семейной прогулки

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна показала кадры из дома в Крекшино, где живет болеющая онкологией знаменитость. Также она поделилась фотографией семейной прогулки.

Издание BLITZ+ обратило внимание, что вход обнесен железной черной оградой и украшен цветами. Рядом высажен зеленый коридор туй. С балкона Заворотнюк сняла вид на прилегающую территорию.

Девушка также прогулялась с 80-летней матерью актрисы Валентиной Борисовной. Женщина увлеклась скандинавской ходьбой и потому на фото, опубликованных Заворотнюк, была с палками. Бабушка, несмотря на возраст, посещает салоны красоты: на кадрах виден красный педикюр.

«Зацените красный педикюр и ходьбу с палками на каблуках», - написала Заворотнюк в соцсетях. Ее слова приводит сайт «7Дней.ru».

Тяжело болеющую актрису при этом давно никто не видел. Родные держат в секрете информацию о том, как чувствует себя 52-летняя звезда сериала «Моя прекрасная няня».

Ранее мы писали, что Анна Заворотнюк в спешке собралась приехать в Россию из ОАЭ. Ее внезапный приезд связали с резким ухудшением состояния актрисы.