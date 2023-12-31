«Волосы дыбом вставали от ужаса»: Михаил Ширвиндт о творчестве Петросяна

Михаил Ширвиндт признался, что скучает по советскому телевидению. Об этом он рассказал в интервью для YouTube-канала «Юзефович».

Так, ведущий утверждает, что современные романтические шоу никак не могут дотянуть до профессионального уровня. А вот старые передачи он сейчас вспоминает с теплотой.

«Когда я в свое время смотрел выступление Петросяна, у меня на всем теле волосы дыбом вставали от ужаса. А еще рука тряслась, не мог от ужаса выключить телевизор. Кстати, сейчас думаю, Господи, с удовольствием бы посмотрел сольник Петросяна», – заявил Ширвиндт.

Кинопродюсер подчеркивает, что на фоне происходящих событий выступления Петросяна кажутся милыми и даже наивными.

Также Михаил Ширвиндт добавил, что неоднократно получал негативные комментарии общественности после высказываний о каких-либо звездах. Например, недавно он столкнулся с хейтом из-за поддержки Лии Ахеджаковой.

«По-моему, мы приехали... Сказать, что Ахеджакова замечательная актриса – совершить поступок...» – отметил телеведущий.

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