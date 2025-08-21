Анастасия Волочкова рассказала о любимом человеке и общении с Цискаридзе

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о личной жизни, здоровье, общении с дочерью и бывшим коллегой Николаем Цискаридзе. Звезда заявила в интервью WomanHit.ru, что у нее есть любимый человек.

У знаменитости поинтересовались, сохранила ли она общение с Николаем Цискаридзе. Анастасия призналась, что они созваниваются и вспоминают их работу в Большом театре.

«Коля Цискаридзе мне всегда говорил и говорит о том, что на Анастасии Волочковой, на Николае Цискаридзе и на Юрии Григоровиче (царствие ему небесное, тридцать лет мы с этим добрым моим ангелом-хранителем были в одном творческом тандеме), так вот на этом трио закончился Большой театр, который погряз в помойке», – поделилась Волочкова.

По ее словам, в репертуарную политику культурного учреждения стали вмешиваться деньги. А балерин превратили в девушек легкого поведения.

«Они просили меня защитить их интересы, но я им не могла ничем помочь, потому что они боялись сказать правду. Они боялись сказать о том, что их загоняют на корпоративы, которые устраивают олигархи во главе с бывшим директором Большого театра», – объяснила звезда.

Сейчас Анастасия счастлива и продолжает выступать со своими шоу. Она рассказала, как следит за своим здоровьем.

«Со здоровьем все в порядке. Я не то, что слежу, я поддерживаю его. Я парюсь в домашней русской бане, у меня ледяная купель, профессиональный массаж. А что мне еще нужно? Больше ничего. Любимый человек рядом. Все прекрасно», – призналась артистка.

