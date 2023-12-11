Волонтеры забрали кошек, которых хотела усыпить бывшая жена Михаила Ефремова. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Накануне стало известно, что бывшая супруга актера Михаила Ефремова Ксения Качалина попросила денег на эвтаназию животных, которые с ней живут. По словам женщины, ей не хватает средств на содержание кошек, которые регулярно размножаются.

Зоозащитники Юлия Дараева и Наталья Кошанская приехали в гости к женщине и вызволили животных из квартиры Качалиной. Они передадут котов ветеринарам, чтобы те проверили состояние животных. По словам волонтеров, условия жизни бывшей жены Михаила Ефремова ставят под сомнение возможность нахождения там кошек.

«У кошек не было ни мисок с едой, ни туалета. Чем они питались - непонятно», - рассказала Наталья.

Активисты добавили, что новорожденных котят Качалина топила в ванной.

Ранее мы писали о том, находящемуся в колонии Михаилу Ефремову стало хуже.