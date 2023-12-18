Володина сообщила, что ее уволили из «Давай поженимся!» по решению Гузеевой

Астролог Василиса Володина сообщила, что ее уволили из «Давай поженимся!» по решению Ларисы Гузеевой. Знаменитость поделилась откровением в эфире шоу FAMETIME TV.

В 2023 году передача «Давай поженимся!» вернулась в эфир ТВ в обновленном формате. Если раньше шоу вели Лариса Гузеева, Роза Сябитова и Василиса Володина, то в новом сезоне астролог не вернулась к своим обязанностям. Как выяснилось, Володина не планировала уходить из шоу, но ее уволили по решению Гузеевой.

Володина попросила у руководства отпуск из-за проблем со здоровьем, однако ей отказали. По словам астролога, ее коллега специально выдвинула такое условие, чтобы она не вернулась в эфир ТВ.

«Лариса не могла себе представить, что кто-то будет на таких особенных условиях. Гузеева считает, что звезда — это она, и только у нее могут быть привилегии. Конечно, во многом это было ее решение», — высказалась Василиса.

Астролог добавила, что Гузеева «любит держать всех в напряжении». Вот почему она решила, что пожертвует работой на ТВ ради себя и своего здоровья.

Как выяснилось, Володина не жалеет, что не снимается в новом сезоне. По ее мнению, участников шоу «просто унижают». Астролог отметила, что у Гузеевой жестокая манера общения с людьми.

«Я не готова в этом принимать участие, потому что мне жалко, что людей так просто унижают», — резюмировала Василиса.

Ранее 64-летняя телеведущая Лариса Гузеева сообщила об отъезде из России. Подробности смотрите в этой статье.