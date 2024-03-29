Подольская рассказала о необычных прозвищах Преснякова в его день рождения

Певица Наталья Подольская поздравила мужа Владимира Преснякова с 56-летием и назвала своим мачо. Она опубликовала трогательное сообщение в соцсетях.

Артистка раскрыла, как называет избранника. Она отметила черты характера Преснякова, его голос и красоту.

«Мой мачо, мой Ромео, мой Ален Делон и супермен, мой соловей, президент моего сердца и мой личный ВВП, хранитель моего счастья и возбудитель моего смеха, лучший в мире отец, муж и сын, с днем рождения тебя», – поделилась Подольская.

Наталья отметила, что у ее мужа есть один недостаток – это их отсутствие. Она пожелала имениннику здоровья и востребованности.

Напомним, что Подольская и Пресняков встретились в 2005 году на проекте «Большие гонки». Певица влюбилась в артиста с первого взгляда и мечтала создать с ним семью, в то время как у мужчины подобных планов не было. Но он понял, что нашел свою женщину.

Тогда Владимир был женат на модельере Елене Ленской, и Наталья не хотела становиться разлучницей. Только после развода Преснякова они стали встречаться.

Влюбленные поженились 5 июня 2010 года. У них двое детей: Артемий, родившийся через пять лет после свадьбы, и Иван, который появился на свет 22 октября 2020 года. У Преснякова также есть сын Никита, мать которого – Кристина Орбакайте.

Ранее мы писали о том, что Наталья Подольская призналась в любви взрослому мужчине. Она назвала его нежным, заботливым и трепетным.