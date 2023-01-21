Волочкову заподозрили в страшной болезни, вернувшейся с юности
Раскрыты страшные ошибки юности Волочковой.
Фото: Диана Ревякина/ Starface.ru
Балерина Анастасия Волочкова, будучи подростком, могла лишиться хорошего здоровья. Обучаясь в балетной школе, ей часто приходилось худеть.
Волочкова признавалась, что сохранять стройность помогали слабительные и мочегонные препараты.
Диетолог и кардиолог Римма Мойсенко раскрыла последствия такой погони за красотой. Усердные тренировки, голодание и применение слабительного — опасная смесь, уничтожающая здоровье сердца и почек.
Как отметила специалист, могут появиться и последствия неврологического характера. Однако ошибки молодости могли обойти Волочкову стороной.
Ранее мы писали, что Анастасия Волочкова расплакалась, увидев результаты обследования у «главного доктора России».