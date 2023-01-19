Волочкова судорожно заплакала, получив результаты обследования у «главного доктора России»
Анастасия Волочкова назвала «плачевными» итоги обследования у спортивного врача.
Фото: Артем Петрович/ Starface.ru
Балерина Анастасия Волочкова прошла обследование сразу, как только вернулась из путешествия. Его итоги оказались «плачевными».
Экс-прима Большого театра обследовалась у спортивного врача, ортопеда-травматолога Зураба Орджоникидзе, которого она называет «главным доктором России» и своим «вечным спасителем».
«… Я не думала даже о том, что… результаты будут столь плачевными», - призналась балерина.
«Я рыдаю», - сообщила она, добавив, что сила воли у нее «безгранична».
Будучи на Мальдивах, Волочкова сообщила, что у нее «сдалась связка». Она признавалась, что испытывает «дикую боль» и ждет возвращения в Москву, чтобы обратиться за помощью к Орджоникидзе.