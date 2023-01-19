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16:23, 19 января 2023
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Волочкова судорожно заплакала, получив результаты обследования у «главного доктора России»

Анастасия Волочкова назвала «плачевными» итоги обследования у спортивного врача.

Волочкова судорожно заплакала, получив результаты обследования у «главного доктора России»

Фото: Артем Петрович/ Starface.ru

Балерина Анастасия Волочкова прошла обследование сразу, как только вернулась из путешествия. Его итоги оказались «плачевными».

Экс-прима Большого театра обследовалась у спортивного врача, ортопеда-травматолога Зураба Орджоникидзе, которого она называет «главным доктором России» и своим «вечным спасителем».

«… Я не думала даже о том, что… результаты будут столь плачевными», - призналась балерина.

«Я рыдаю», - сообщила она, добавив, что сила воли у нее «безгранична».

Будучи на Мальдивах, Волочкова сообщила, что у нее «сдалась связка». Она признавалась, что испытывает «дикую боль» и ждет возвращения в Москву, чтобы обратиться за помощью к Орджоникидзе.

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