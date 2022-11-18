«Два мастера в четыре руки»: ненасытная Волочкова рассказала о своих предпочтениях

Скандальная балерина Анастасия Волочкова много работает, поэтому может себе позволить шикарный отдых. Пока она не на Мальдивах, то наслаждается банными процедурами у себя дома. А еще любит посещать парные в других городах, где бывает в командировках.

Артистка рассказала, что благодаря русской бане восстанавливает свои силы. К этому искусству ее приучил отец. Ни одна процедура блондинки не обходится без посещения купели с ледяной водой.

Волочкова поделилась своими впечатлениями от поездки в Екатеринбург. Там она тоже не упустила возможность посетить банный комплекс.

«В Екатеринбурге бани отличаются от московских: в расположении полок, в парении на пихтовых ельниках. Здесь другой колорит, другие люди. Все настолько душевно! У них на улице огромные чаны с горячей водой стоят с различными травами», – вспоминает звезда в беседе с MK.RU.

Балерина призналась, что получила огромное удовольствие. В этом ей помогли целых два пар-мастера!

«На второй день пребывания я тоже поехала в баню, и там меня парили уже два пар-мастера в четыре руки — я это очень люблю, потому что парюсь очень сильно. Меня в России называют «гроза банщиков», – рассказала Анастасия.

Артистка отметила, что гордится своей домашней баней. Она сделана из липы мастерами из Тарусы и находится в отдельном домике. Но балерина хочет ее усовершенствовать и пригласила тех же мастеров. Звезда признается, что это удовольствие не из дешевых.

Ранее мы писали, как Волочкова реагирует на слухи о ее романе с Никитой Джигурдой.