Волочковой предложили поехать в реабилитационный центр вместе с МакSим: ответ был жестким

Журналистка Алена Жигалова предложила балерине Анастасии Волочковой поехать в реабилитационный центр по примеру певицы МакSим. Экс-прима Большого театра заявила, что той следует отправиться в психическую больницу и лечиться от зависти.

Эксклюзивный комментарий балерины привел Пятый канал.

Волочкова рассказала, как получился нетрезвый диалог в шоу Жигаловой: «Сама же «Алена, блин!» поставила пару бутылок просекко и наливала мне во время программы».

Знаменитость сообщила, что директор Жигаловой звонил ей после программы и «предлагал 200 тысяч рублей в качестве извинений». Он, якобы, хотел, чтобы балерина пустила их домой и снялась в «примирительной программе».

Волочкова утверждает, что сегодня не употребляет спиртное, а после Мальдив отказалась от просекко. Зато в ее меню есть минеральная вода.

Балерина посоветовала Жигаловой отправиться в спортивный зал вместо осуждений других. Она добавила, что журналистка «подставила в какой-то левой передаче», и посоветовала: «Я ей подскажу в какой клинике ей лечиться. В психической больнице ей надо лечиться».

Ранее певица МакSим призналась в алкоголизме. Артистка легла в клинику – ее решение поддержали коллеги и двое детей.