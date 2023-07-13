Легла в клинику: певица МакSим призналась в алкоголизме

Певица МакSим откровенно рассказала о своей жизни и призналась в алкоголизме. Она опубликовала видео, где сообщила, что проходит лечение в клинике. В этом ее поддерживают коллеги и родные, в том числе дети.

На кадрах, которые появились в Сети, Марина (настоящее имя артистки) рассказала, что после страшной болезни, от которой чуть не погибла, стала заглушать свои эмоции с помощью спиртного. Она много переживала из-за личной жизни, а плотный график выступлений не давал ей расслабиться. После очередного сорванного концерта в Сети заговорили о пагубной привычке звезды, только сейчас она решила рассказать правду.

«Перед выходом была под капельницей. И решила, что если сейчас выпью алкоголь, то выйду на сцену и отработаю как машина. Не получилось. Закончилось все так, как мы все знаем — срывом концерта», – рассказала артистка.

Сейчас певица проходит курс лечения в клинике. Она надеется на понимание поклонников. МакSим рассказала, что ее очень поддерживают музыканты ее группы и дети – у девушки есть две дочери, старшая Александра и младшая Мария.

«Попытка сбежать от недугов проблем алкоголем приводят к потерям. Я пришла к тому, что это зависимость. Осознала это и решила действовать», – заявила исполнительница.

Ранее 40-летняя МакSим призналась в плохом самочувствии из-за отсутствия отношений.