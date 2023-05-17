Волочкова заявила, что ранее «не видела агрессии» от избившего жену экс-избранника Кузнецова

Не так давно в прессе появилась информация о том, что Сергей Кузнецов, экс-избранник Волочковой, избил свою молодую жену. Врачи диагностировали у пострадавшей кровотечение в голове. На данный момент девушка находится в коме, а медицинские сотрудники делают все для спасения ее жизни. На связь с Telegram-каналом Super вышла Анастасия и прокомментировала инцидент с участием бывшего возлюбленного.

По словам балерины, подобная новость ее крайне удивила. Волочкова вспоминает: когда она отдыха с Сергеем на Мальдивах, то мужчина проявил себя с хорошей стороны. Он не позволял себе спиртные напитки, занимался спортом и избавлял Анастасию от любой физической нагрузки.

«Ни разу от него агрессии никакой не видела, не слышала. Он был настолько позитивный! Сергей за мной ухаживал и не позволял даже воды самостоятельно налить», — высказалась Волочкова.

Ранее известный мужчина обвинил балерину в харассменте. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой известный визажист рассказал о работе с Собчак и заявил, что рядом с ней «трудно находиться».