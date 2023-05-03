«Домогалась»: 47-летнюю Анастасию Волочкову обвинили в харассменте

В последнее время все внимание публики приковано к недвижимости Аллы Пугачевой в РФ. Поговаривают, певица о возвращении в нашу страну не думает, вот почему она распродает свои владения. Для публики являлось загадкой, кто станет новым владельцем замка в деревне Грязь, но внезапно он сам себя раскрыл. Речь идет про Стаса Барецкого, который собирается из особняка сделать крематорий. Не все звезды шоу-бизнеса верят, что именно бизнесмен выкупил имущество Пугачевой, именно поэтому на него обрушился шквал критики. О Барецком поспешила высказаться и Алена Жигалова в эфире своего YouTube-шоу.

По мнению журналистки, слова Стаса не стоит воспринимать всерьез. Когда-то ради пиара он уже делал громкие заявления. Например, мужчина утверждал, что он — внебрачный сын Бориса Моисеева и отец экоактивистки Тунберг. Вспомнила Алена и смелые обвинения мужчины в адрес Анастасии Волочковой. В далеком прошлом бизнесмен обвинял балерину в харассменте.

«Он сообщил о приставаниях Анастасии Волочковой, что она его домогалась. И даже пытался ее обвинить в харассменте», — высказалась Алена.

Все это позволило Жигаловой сделать вывод: история с замком Пугачевой — лишний повод для Стаса напомнить о себе.

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