Волочкова задрала ногу выше головы в кресле у стоматолога

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова любит удивлять публику своими экстравагантными выходками. На этот раз звезда сделала шпагат в кресле у стоматолога.

Анастасия отправилась на прием в стоматологическую клинику. Причем она призналась, что боится лечить зубы.

«Я до ужаса боюсь уколов и иголок! Это такой для меня стресс! Нужно было сделать две пломбы на зубиках», — поделилась своими страхами Волочкова в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Вскоре Волочкова доверилась специалисту и расслабилась настолько, что начала демонстрировать свою растяжку. Она подняла ногу выше головы, выполнив продольный шпагат.

Анастасия делала растяжку в присутствии медиков, которые были не против разминки балерины. Она добавила, что лежать без движения «пытка» для суставов, поэтому ей понадобилась физическая нагрузка.

В конце Анастасия сделала селфи с врачами, которые ее лечили. Она отметила, что выглядит на кадре, «как страшная рыба».

Напомним, ранее Волочкова назвала покровителей, которые спасли ее от уголовного дела. Балерина уверена, что ее «служение во славу Руси заключается в ее творческом пути».