Волочкова выставила на продажу квартиру в Петербурге за 165 млн из-за долгов

Анастасия Волочкова выставила на продажу 6-комнатную квартиру в центре Петербурга, из-за того, что не может погасить почти 130 тысяч рублей долгов за ЖКХ. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как сообщает SHOT, за квартиру на Итальянской улице площадью 196 квадратов балерина хочет 165 миллионов рублей. Жилье было приобретено она в 2001 году. Сейчас на квартире висит долг 127 630 рублей за коммунальные услуги. На днях суд обязал артистку погасить задолженность.

Сама квартира сделана с элементами роскоши: венецианская штукатурка в отделке, камин, дорогая мебель, эксклюзивная роспись интерьера на кухне и многое другое. Как утверждает источник, на квартиру уже есть потенциальный покупатель, готовый заключить сделку в ближайшие дни.

Балерина уже пыталась продать квартиру 14 лет назад, но тогда она запросила за нее более 200 миллионов рублей, и покупателя не нашлось.

Также SHOT пишет, что проблемы с оплатой ЖКУ у Волочковой есть не только в Петербурге, но и в Москве: она должна почти 67 тысяч рублей за коммунальные услуги в своей квартире в Петровском переулке.

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