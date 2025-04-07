«Красота моего тела — дар Божий»: Анастасия Волочкова высказалась о своей внешности

Балерина Анастасия Волочкова резко ответила недоброжелателям на слухи о пластических операциях. В эфире программы «Интервью» на канале «Москва 24» танцовщица опровергла хирургическое вмешательство в свою внешность и обвинила критикующих ее людей в зависти.

По словам артистки, «красота» ее тела не только «дарована Богом», но и является результатом упорной работы над собой. 49-летняя Анастасия Волочкова утверждает, что соблюдает строгую диету и много тренируется в спортзале ради фигуры. Что касается критиков, то балерина уверена: они ей просто завидуют.

«Очень много завистливых людей, которые не могут поверить и представить, что, во-первых, красота моего тела — дар Божий, а не плоды пластических хирургов, как сейчас модно. <…> Но я хочу сказать, что помимо Божьего дара, это еще и большой физический труд, работа над собой. Каждый день — трехчасовая работа в балетном зале, профессиональный массаж, русская баня в сочетании с ледяной купелью», — заявила Анастасия Волочкова.

Бывшая прима Большого театра считает, что в основном ее критикуют «злые, страшные, недолюбленные» женщины, которые не ухаживают за собой.

Ранее сообщалось о том, что Анастасия Волочкова исправила главный недочет в лице, который скрывала от поклонников. Танцовщица призналась: «Я долго не могла решиться».