Свадьба под угрозой: на Волочкову навели порчу

В Сети обсуждают предстоящую свадьбу Анастасии Волочковой. Новость об изменениях в личной жизни балерины вызвала настоящий общественный резонанс. Пока одни искренне поздравляют девушку, другие — обвиняют ее во лжи и в специально придуманной истории ради пиара. Мнением большинства публика вынесла приговор: свадьбы не будет. На этот раз общественные домыслы подтвердил и экстрасенс Сергей Полушкин.

Мужчина заявил: на Волочковой лежит родовое проклятие. Пока она от него не избавится, счастья в личной жизни не будет. На этом новости для балерины не закончились.

Медиум увидел, что, помимо родового проклятия, на Анастасию еще навели порчу. Сергей даже назвал тех, кто это сделал.

«Ее хотели сглазить бывшие соперницы — экс-возлюбленные Игоря Вдовина и Сулеймана Керимова. Из зависти они бегали по бабкам, чтобы навести порчу на нашу балерину», — резюмировал экстрасенс.

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