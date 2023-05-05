Волочкова в прошлом: Прохор Шаляпин представил публике новую девушку и назвал ее «любимой»

Прохор Шаляпин относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся подробностями о себе. Мужчина ведет активный диалог с публикой и всегда рад обсудить не только скандалы коллег, но и личную жизнь. Не так давно Прохор и Анастасия Волочкова намекнули в публичном пространстве на предстоящую свадьбу, но на этот раз артист вышел на связь и представил россиянам новую девушку.

В личном блоге Шаляпин показал кадры, на которых он запечатлен рядом с Ольгой Сан. По словам мужчины, он гулял по Москве и внезапно встретил «родного человека».

«Я нахожусь на Таганке. Гулял по набережной и почувствовал, что где-то рядом родной моей душе человек. Путем наития я встретил свою любимую королеву Ольгу Сан», — цитирует Газета.Ru Прохора.

К слову, телеведущая мило позировала в кадре и добавила, что встреча с певцом была запланированной.

Напомним, уже долгое время в Сети обсуждают роман Прохора и Ольги. В какой-то момент пара перестала появляться вместе на мероприятиях, поэтому все подумали, что знаменитости расстались. Однако сама Ольга опровергла эти домыслы еще в апреле.

Ранее Шаляпин заявил о камерах в туалетах на «Фабрике звезд». Подробности смотрите в этой статье.