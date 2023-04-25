«Перестал стесняться»: Прохор Шаляпин заявил о камерах в туалетах на «Фабрике звезд»

Прохор Шаляпин ведет активный диалог с публикой. Мужчина всегда рад обсудить не только скандалы шоу-бизнеса, но и истории из жизни. На этот раз певец дал откровенное интервью Пятому каналу и вспомнил годы своего участия в проекте «Фабрика звезд».

Вокруг данного музыкального конкурса всегда было множество тайн и скандалов. Даже спустя годы экс-участники продолжают обмениваться встречными обвинениями. И своим новым высказыванием Прохор лишь накалил обстановку.

Как выяснилось, конкурсанты постоянно находились под прицелом камер: специальные устройства находились даже в уборной комнате. Вот почему артист заявил, что «Фабрика звезд» — это не только прекрасное время, но и испытание для него.

«Трудно было под камерами. Но, как я говорил, что естественно, то не безобразно. Соответственно, очень быстро перестал стесняться этих камер. Вся моя жизнь — прямой эфир», — высказался Шаляпин.

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