Волочкова в костюме монашки хочет искупить свои грехи в мужском монастыре

Казалось бы, поклонники привыкли к высказываниям эпатажной танцовщицы, но взорвались даже те, кто до этого защищал Анастасию. Многие отметили, что артистка позволяет себе шутить на такие темы, хотя недавно говорила о себе как о воцерковленном человеке.

«Трусы хоть надела?», «В женский тебя и не возьмут, плохому научишь», «Так шутить нельзя, это называется богохульство!», «Не стыдно?», «Вы же ходите в церковь, зачем трогать святое?», «Для мужского монастыря вы уже старая», «Веник не забудь из парилки», – пишут в комментариях.

Ранее мы писали, что у Анастасии Волочковой случился приступ.