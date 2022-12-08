Волочкова в костюме монашки хочет искупить свои грехи в мужском монастыре
Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова продолжает удивлять общественность своими выходками. На днях 46-летняя балерина заявила, что уходит в монастырь!
Знаменитость опубликовала в соцсетях фото, на котором позирует в пикантном костюме монашки с букетом белых роз. Рядом с блондинкой уже новый мужчина – телеведущий Дмитрий Хрусталев. Он тоже появился в неожиданном образе: в черной рубашке, бархатном малиновом пиджаке и в шляпе.
«Ухожу в монастырь. С Хрусталевым. В мужской, естественно. Подробности узнаете позже», – поделилась звезда в личном микроблоге.
Фото: Соцсети Анастасии Волочковой
Казалось бы, поклонники привыкли к высказываниям эпатажной танцовщицы, но взорвались даже те, кто до этого защищал Анастасию. Многие отметили, что артистка позволяет себе шутить на такие темы, хотя недавно говорила о себе как о воцерковленном человеке.
«Трусы хоть надела?», «В женский тебя и не возьмут, плохому научишь», «Так шутить нельзя, это называется богохульство!», «Не стыдно?», «Вы же ходите в церковь, зачем трогать святое?», «Для мужского монастыря вы уже старая», «Веник не забудь из парилки», – пишут в комментариях.
Ранее мы писали, что у Анастасии Волочковой случился приступ.