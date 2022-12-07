17:15, 07 декабря 2022
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У Анастасии Волочковой случился приступ
Балерина Анастасия Волочкова больше года жила с болью и ощущением, будто в спине кинжал. Несколько дней назад случился приступ, который ее испугал.
О проблемах со здоровьем балерина рассказала в соцсетях. «Неделю назад приступ боли случился настолько сильным, что тяжело было дышать», - поделилась звезда.
Волочкова переживала, что не сможет танцевать. На 11 декабря у нее запланировано выступление, и все пригласительные распространены.
На помощь пришел специалист, обладающий методикой скифской правки позвоночника. Мужчина вылетел к ней в Москву из Сочи и за два сеанса устранил боль.
Ранее Волочкова рассказывала о проблемах с алкоголем.
Источник фото:Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: