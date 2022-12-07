У Анастасии Волочковой случился приступ

Балерина Анастасия Волочкова больше года жила с болью и ощущением, будто в спине кинжал. Несколько дней назад случился приступ, который ее испугал.

О проблемах со здоровьем балерина рассказала в соцсетях. «Неделю назад приступ боли случился настолько сильным, что тяжело было дышать», - поделилась звезда.

Волочкова переживала, что не сможет танцевать. На 11 декабря у нее запланировано выступление, и все пригласительные распространены.

На помощь пришел специалист, обладающий методикой скифской правки позвоночника. Мужчина вылетел к ней в Москву из Сочи и за два сеанса устранил боль.

Ранее Волочкова рассказывала о проблемах с алкоголем.