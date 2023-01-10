У Волочковой на Мальдивах началась «болезнь Баскова», связанная с ногами

Балерина Анастасия Волочкова во время отдыха на Мальдивах сообщила, что у нее «сдалась связка». Знаменитость утверждает, что испытывает «дикую боль» и «ждет возвращения в Москву».

Волочкова называет себя «бойцом» и утверждает, что «выдержит всё». «Просто эта боль реально мучает», - пожаловалась балерина.

По возвращении в Москву Волочкова планирует обратиться к главному спортивному доктору России Зурабу Орджоникидзе.

Проблему со связками она обнаружила, решив проверить их «стабильность» в зале на Мальдивах. Волочкова отметила, что последние месяцы 2022 года были связаны с большой физической нагрузкой. Уже тогда она выходила на сцену «с нереальными травмами».

Ранее проблема со связками обнаружилась у певца Николая Баскова. Музыкант перенес операцию.