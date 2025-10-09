Волочкова сравнила себя с Памелой Андерсон и ответила, почему фотошопит снимки. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

Анастасию Волочкову часто упрекают в излишнем использовании фотошопа. Однако балерина считает, что этим грешит не она одна в шоу-бизнесе.

«Фильтры могу применить, когда есть настроение поэкспериментировать. Да, кто-то пишет, что пальцев не досчитался, но мы же не знаем, вдруг этот человек просто не умеет считать? Я не знаю ни одну звезду, которая просто так готова выложить свой снимок без косметики и различных эффектов. В российском шоу-бизнесе вы таких не найдете», — объяснила она.

Волочкова добавила, что даже если бы она выкладывала фотографии без ретуши, она все равно не угодила бы комментаторам.

«Вот вышла бы я без фильтров — поверьте, многие даже за это меня стали бы хейтить. Посмотрите на Памелу Андерсон! Она выглядит на свой возраст, выглядит очень хорошо, отказалась от косметики, но в нее столько помидоров полетело за этот шаг!», — заявила она.

Балерина заявила, что ей все равно на мнение окружающих о ее фотографиях в соцсетях.

