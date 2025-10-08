«Абсолютно без разницы, как они живут»: Анастасия Волочкова вновь прошлась по мужу дочери Ариадны

Балерина Анастасия Волочкова хоть и утверждает, что больше не обижается на дочь, не пригласившую ее на свадьбу в Москве, но все же продолжает негативно высказываться о ее муже. В новом интервью с Лианой Николо артистка заявила, что ей все равно на то, что происходит в жизни Ариадны и ее супруга.

Анастасия отметила, что больше не встревает в жизнь дочки и полностью принимает ее выбор. Однако она все же считает, что девушка ошиблась, когда заключила брак со своим возлюбленным. Волочкова сравнила Никиту со своим бывшим гражданским мужем Игорем Вдовиным, а его она называла альфонсом.

«Вообще, мне абсолютно без разницы, как они живут и что у нее происходит. Больно ли мне, что Ариадна не воспринимает меня как авторитета? Я просто смирилась с этим, вот и все. Ну вот она выбрала этого человека, своего мужа. Это выбор, который я уважаю. Просто, когда будет ситуация, и моя дочь поймет, что она наступила на те же грабли, на которые я наступила в отношениях с ее отцом, это будет ее выбор», - поделилась Анастасия.

Больше всего балерину задевает то, что Ариадна отказывается от ее фамилии. Волочкова заявила, что какую бы фамилию девушка не выбрала в будущем, она навсегда останется дочерью Анастасии Волочковой.

