Джиму Керри запретили въезд в Россию

Больше актер не сможет приезжать на премьеры своих фильмов.

МИД РФ добавил Керри в черный список лиц, которым въезд в Россию заказан.

Запрет на посещение Российской Федерации обычно используется в качестве ответной меры на правонарушения.

В данном случае, о причинах такого решения ведомства остается только догадываться. Ведь никаких известных проступков за культовым комедиантом не числится.

Однако, есть мнение, что виной всему фотография плюшевого медведя на фоне украинского флага, которую актер недавно выложил в соцсеть.

Министерство сочло изображение поводом для разрыва контактов и исключило пребывание артиста в стране на ближайшие 50 лет.

Теперь «Шоу Трумана» по-русски вполне может продолжаться и без главного героя.

В последнее время санкции в отношении ставших неугодными для государства знаменитостей, наложены на целый ряд деятелей искусства. Неофициальный список составляет 31 человек, среди которых телеведущий Андрей Бедняков певица Лобода.

Запрет на въезд для них будет действовать до 2077 года,