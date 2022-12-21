Волочкова рассказала, почему боится звонить тяжелобольному Баскову
Фото: Владимир Андреев/ Starface.ru
Скандальная балерина Анастасия Волочкова часто общается со своими поклонниками в соцсетях. Экс-прима Большого театра дружит со многими звездами шоу-бизнеса и знает все последние новости об их жизни. Недавно блондинка призналась, что боится звонить своему близкому другу Николаю Баскову, у которого есть серьезные проблемы со здоровьем.
Знаменитость рассказала в соцсетях, что потеряла сережку – ценный подарок от исполнителя. Анастасия надела красивые серьги на ковровую дорожку. Она была приглашена на светское мероприятие, где собрались артисты и деятели искусств. Именно там Волочкова обронила украшение. Теперь она очень расстроена.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
«Я не осмелюсь сказать ему об этой потере. А может, кто-то из присутствовавших на вчерашнем мероприятии подписан на меня? И если эта серьга найдется и будет мне возвращена, я буду счастлива», — обратилась к поклонникам звезда.
Балерина опубликовала несколько фотографий с минувшего вечера. На них она позирует в элегантном черном наряде с камнями. Она дополнила свой скромный образ эффектными украшениями и шляпой с широкими полями. Поклонники не сразу узнали в этой даме скандальную танцовщицу. Они осыпали ее комплиментами и посоветовали в следующий раз одеваться в таком же стиле.
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