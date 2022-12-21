Волочкова рассказала, почему боится звонить тяжелобольному Баскову

«Я не осмелюсь сказать ему об этой потере. А может, кто-то из присутствовавших на вчерашнем мероприятии подписан на меня? И если эта серьга найдется и будет мне возвращена, я буду счастлива», — обратилась к поклонникам звезда.

Балерина опубликовала несколько фотографий с минувшего вечера. На них она позирует в элегантном черном наряде с камнями. Она дополнила свой скромный образ эффектными украшениями и шляпой с широкими полями. Поклонники не сразу узнали в этой даме скандальную танцовщицу. Они осыпали ее комплиментами и посоветовали в следующий раз одеваться в таком же стиле.

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