Больше не тайна: журналисты узнали нерусскую фамилию жениха Волочковой

Экс-прима Большого театра, танцовщица Анастасия Волочкова впервые рассказала, что ее жених – президент кондитерской компании. Его имя – Дмитрий Дюран.

Компания Дюрана занимается развитием мануфактур по производству десертов и тортов в разных странах. Волочкова хвалит, что сладости этого производителя «очень вкусные» - их балерина получает от Дюрана после мероприятий.

Примечательно, что сама Волочкова называет жениха просто Димой или Дедом Морозом.

Ранее стало известно, что их свадьба состоится после 20 января. Волочкова оденется так, как подсказала домработница.