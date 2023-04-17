Волочкова рассказала о свадьбе в Лапландии и заявила, что с кондитером у нее «не сложилось»

Анастасия Волочкова относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся подробностями о себе. Балерина ведет активный диалог с публикой и готова с ней обсудить не только скандалы из шоу-бизнеса, но и свою личную жизнь. В конце 2022 года знаменитость стала главным ньюсмейкером: тогда она объявила о романе с кондитером Дмитрием и заявила о предстоящей свадьбе в Лапландии. Однако спустя некоторое время подписчики заметили, что избранник исчез из социальных сетей Волочковой, а сама она нередко появлялась в компании других мужчин. В новом интервью для издания «Teleprogramma.pro» Анастасия поспешила внести ясность в ситуацию.

В Сети давно ходили слухи о расставании балерины и кондитера, и, кажется, Волочкова подтвердила эти домыслы. Знаменитость отметила: Дмитрий по-прежнему присутствует в ее жизни, он стал для нее «близким человеком». Однако об их романтических отношениях Анастасия говорила в прошедшем времени.

«Дима, который вошел в мой дом в образе Деда Мороза, и сейчас есть в моей жизни. Его появление было очень трогательным и романтичным. Это была прекрасная сказка», — сообщила балерина.

В начале января Анастасия отдыхала на Мальдивах, правда, как выяснилось, уже не с Дмитрием, а с другим человеком. По словам Волочковой, она очень хотела отправиться на отдых с ним, но, увы, «не сложилось».

Прокомментировала балерина и свадьбу в Лапландии. Как выяснилось, это была всего лишь шутка, которую пользователи Сети восприняли всерьез.

«Неужели добрые люди не поняли, что это была шутка? Особенно, когда я говорила, что ищу оленей. Вы не поверите, многие действительно стали их искать в заповедниках», — резюмировала Волочкова.

Ранее Анастасия пожаловалась на маленькую зарплату в Большом театре. Подробности читайте в этой статье.